Возвращение домой

Мимо усадьбы Людмилы Певцовой, что в центре с. Демшинка, невозможно пройти равнодушно. Односельчане уже привыкли к рукотворной красоте. А вот те, кто случайно проходит или проезжает мимо, часто останавливаются, чтобы рассмотреть и даже запечатлеть на камеру телефона нарядный двор и палисадник, превращенный стараниями хозяйки в настоящий арт-объект.

— Приятно, что мой труд нравится людям, — улыбается Людмила.

И в то же время признается, что все ее творческие задумки, воплощенные в жизнь, вовсе не для того, чтобы удивить кого-то. Для нее это потребность души, истосковавшейся по родной земле за долгие годы жизни в столичном мегаполисе.

Людмила Серафимовна родилась в соседнем селе Большие Отрожки. Ее мама, Лидия Васильевна Черникова, работала и свекловичницей, и телятницей. Позже колхоз выделил семье дом на центральной усадьбе, куда они и переехали.

В 1984 году, окончив десятилетку, Людмила по примеру тогда многих деревенских парней и девчат, пополнявших рабочий класс столицы, уехала в Москву. Окончила училище и устроилась работать на деревоперерабатывающем комбинате станочницей. Жила в общежитии.

В 1992 году вышла замуж. Ее избранник Алексей был родом из Оренбуржья, служил в милиции. Вскоре у них родилась дочка Алена, молодая семья получила жилплощадь. Так наша землячка стала настоящей горожанкой. Только вот ее душа всегда рвалась на малую родину. Уже вместе с супругом они часто приезжали в Демшинку, помогали стареющим родителям по хозяйству. Эти поездки были для них словно глоток свежего воздуха.

— Мы даже на море не ездили, — вспоминает Людмила. — Алексею нравилось рыбачить, купаться в речке, работать на земле. Он полюбил нашу неброскую природу и тишину, которой в городе никогда не бывает. Поэтому мечтал выйти на пенсию и навсегда остаться в деревне. Да и маленькой дочке здесь было хорошо: целый день проводила на свежем воздухе, пила парное молоко.

Когда умер отец, а мама осталась одна, ездили в деревню еще чаще. В 2013 году Алексей стал пенсионером, и они с женой, как и планировали, окончательно перебрались в Демшинку. Дочь к тому времени стала взрослой и самостоятельной. Она осталась в Москве, потом создала свою семью.

— Мы переехали, чтобы ухаживать за мамой, — продолжает Людмила. — Муж сразу взялся за хозяйство: вырубал заросли, косил, копал, строил. Любая деревенская работа была ему по душе.

Обычный деревенский дом преображался на глазах. Быт был уже хорошо налажен, жить стали, как в городе, со всеми удобствами.

Но в апреле 2021 года случилось несчастье: скоропостижно умер Алексей. А через пару лет не стало и мамы. Людмила осталась одна в доме, который они с мужем обустраивали с такой любовью.

— Сначала было очень тяжело, — признается она. — Но потом взяла себя в руки и решила продолжить начатое. Это стало моей отдушиной. Алексей много чего успел построить. Моя задача теперь — содержать все это в порядке.

Сегодня в палисаднике и даже на огороде у Людмилы море цветов. Овощи и зелень, конечно, тоже сажает, но в разумных количествах: много ли одной надо? А цветы — это красота, которая радует с весны и до поздней осени.

Вообще, усадьба Людмилы Певцовой напоминает музей под открытым небом, в каждом уголке которой — своя изюминка.

— Фантазировали вместе с дочкой, — говорит собеседница. — Ей это тоже интересно.

Что-то доставали из старых запасов, как, например, огромного льва — эта мягкая игрушка из детства Алены теперь «живет» под открытым небом и совсем не портится. Что-то заказывали в интернет-магазинах.

Здесь все хочется рассматривать и рассматривать. Вот среди цветов «гуляют» розовые фламинго, у входа в дом «дежурит» собачка, у плошек с цветами примостилась сова, на клумбах сидят бабочки, а у декоративного колодца, вообще, куча разных зверушек… На уютной скамейке под сводами арки, по которой вьются цветы, хорошо отдыхается на свежем воздухе.

Особая гордость — настоящая детская площадка для внучек-москвичек Полины и Кати, которые приезжают погостить к бабушке. Для них здесь устроен целый городок: качели, песочница, домик для игр на случай дождя. Сюда приходят и соседские ребятишки.

— Вечером здесь все светится, — добавляет Людмила. — И задумок еще много. При желании всегда найдется над чем еще поработать.

Словом, все заботы Людмилы теперь крутятся вокруг родительского дома. Зимой может съездить ненадолго в Москву навестить родных. Но уезжать из деревни насовсем не собирается. Наша героиня признается, что теперь ощущает себя так, будто вовсе и не уезжала из родных мест. Вернулась домой — окончательно и навсегда.