Впереди — финал

Паршиновский «Родник» стал первым финалистом кубка Липецкой области по футболу. В матче, который состоялся на стадион «Колос» в Добринке, селяне не оставили камня на камне от обороны казинского «Спартака».

Большая часть поединка прошла под аккомпанемент дождя. Для поддержки «Спартака» в Добринку прибыл шумный десант из Казинки. Громкие кричалки, звуки барабана, и самый настоящий дымовой файер: антураж матча вполне соответствовал значимости победы одной из команд. На кону стоял выход в финал кубка Липецкой области. Хозяевам поля очень хотелось еще на шаг приблизиться к завоеванию почетного трофея, ведь за всю историю команды паршиновцы всего раз поднимали его над головой. Хотя при этом семь раз подряд становились чемпионами области. Амбициозные спартаковцы также горели желанием показать в Добринке свой лучший футбол.

В первом тайме слово взяли мастеровитые игроки «Родника». Счет уже на пятой минуте открыл Евгений Барбашин, заявленный за селян в последний момент. Усиление явно сработало, юркий хавбек с богатым опытом взял на себя организацию многих атак паршиновцев. Его почин затем поддержали Владислав Викулин и Артем Явкин (дважды). Ворота паршиновцев в первом тайме защищал Давид Иканович, ныне работающий тренером вратарей академии московского «Локомотива». Четыре безответных мяча до перерыва, и команды отправились отдыхать. Во втором игровом отрезке в воротах «Спартака» побывало еще четыре мяча. У нас отличились Барбашин, Викулин, Платонов и Черникин. Гости смогли лишь размочить счет, это сделал Андрей Аксенов. Итог матча — 8:1 в пользу футболистов Добринского округа.

Глава Добринского округа Александр Пасынков не оставил без внимания значимый спортивный результат. На своей странице ВКонтакте он обратился к футболистам «Родника»: «Поздравляю паршиновскую дружину с успехом, желаю им в итоге завоевать почетный трофей!»

Соперник «Родника» по финалу определится после матча, в котором встретятся «Факел» из Хлевенского округа и лебедянский «Дон». Поединок за кубок намечено провести в августе в Липецке. Как правило, подобные встречи приурочивают ко Дню физкультурника.

В тему. Месяц назад в нашей газете вышел материал «Испорченный праздник». В нем говорилось про то, как футбольная команда из Станового не прибыла на матч в Добринку. После этого КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) областной федерации футбола вынес решение, кладущее на обе лопатки все юридические каноны. Документ предписывал засчитать технические поражения … обеим командам: и «Роднику», и ФК «Становое». К чести паршиновцев, они оспорили это несправедливое решение, подав апелляцию в установленной форме. Как итог: апелляционный комитет Липецкой областной федерации футбола под руководством Олега Козлова рассмотрел обращение «Родника» по поводу скандального решения контрольно-дисциплинарного комитета. Апелляционный комитет отменил решение КДК в той части, что касалась «Родника». Паршиновцам, как и подсказывал здравый смысл, присудили техническую победу и вернули три очка.