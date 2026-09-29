Впереди — холода

Помимо коммунальщиков, к предстоящему осенне-зимнему периоду готовятся и добринские дорожники.

По словам начальника Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр» Сергея Гаршина, нынешней зимой на расчистку дорог Добринского округа и их посыпку песко-соляной смесью будут выведены 7 комбинированных дорожных машин. В арсенале дорожной организации также 3 трактор МТЗ, 1 — Т-150, 3 автогрейдера и 1 роторная машина. Два погрузчика будут задействованы для приготовления и погрузки песко-соляной смеси.

Пока все силы дорожников направлены на ремонт и содержание транспортных артерий округа. Как только завершится основной дорожный сезон, организация сразу же приступит к переоборудованию техники для работы в зимний период и приготовлению ПСС.