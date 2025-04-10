Впереди матч-реванш

В Липецке на стадионе «Сокол» близится к завершению зимнее первенство области по футболу. В рамках турнира состоялся один из главных матчей. Лицом к лицу сошлись фавориты соревнований — липецкий «Сокол» и паршиновский «Родник».

Игра получилась интересной, а результат неожиданным. Команда из Добринского района нанесла сокольцам первое за пять лет поражение. «Сокол» владел мячом и инициативой, паршиновцы оборонялись и ждали своего шанса. В первом тайме голкипер липчан Иван Коровин под прессингом совершил ошибку, Сергей Захаров перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. Во второй половине поединка результат удвоил Сергей Толчеев, завершивший контратаку «Родника» точным ударом с угла штрафной площади. В оставшееся время сокольцы давили, однако сумели забить лишь гол престижа.

В следующем туре «Сокол» не заметил сопротивления юношей из спортшколы № 12. Чемпионы области забили 12 мячей в ворота соперника, а в свои пропустили только два. «Родник» взял верх над «Металлургом-М». По ходу встречи паршиновцы вели 3:0 (дубль в активе Василия Мордовкина, ещё один мяч забил Антон Колесников). В концовке встречи «Родник» сбавил обороты, а игроки «молодёжки» прибавили. Окончательный результат матча — 3:2.

«Родник» пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Впереди у непримиримых соперников перенесённый матч первого круга, в котором «Сокол» может взять реванш.

Правительство региона постоянно поддерживает областной спорт. По инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова проводятся десятки массовых спортивных турниров.

«Это отличная возможность для всех участников продемонстрировать свои способности, научиться чему-то новому, найти новых друзей и получить незабываемые впечатления», – отмечает Игорь Артамонов.