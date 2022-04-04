Сегодня участник Великой Отечественной войны Василий Никифорович Денисов из Добринки отметил 99-й день рождения. Поздравить фронтовика с весьма солидной датой в его жизненном календаре приехали глава Добринского муниципального района Роман Ченцов вместе с депутатом областного Совета от партии «Единая Россия» Геннадием Крутских.

Пиджак старого солдата украшают многочисленные боевые награды. Он прошел всю войну, уйдя на фронт добровольцем. Воевал в составе одного из стрелковых полков 2-го Украинского фронта. При первом наступлении был тяжело ранен. Четыре месяца в госпитале — и снова с бой. Служил в зенитном расчете. Был ранен еще раз. И снова вернулся в строй.

— Пользуясь случаем, — сказал виновнику торжества Роман Ченцов, — от всех добринцев выражаю Вам слова благодарности и глубокой признательности, благодарю за великий подвиг, мудрость и любовь к жизни. Вы по праву заслужили наше глубочайшее уважение! Желаю Вам, Василий Никифорович, здоровья, душевного спокойствия, радости от каждого дня, тепла родных и близких. И, конечно, дожить до векового юбилея. С которым, где бы я ни был, собираюсь поздравить его лично. С Днем рождения, солдат!