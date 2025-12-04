Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце

Историческое для регионального здравоохранения событие произошло в Липецкой областной клинической больнице: впервые проведены операции на открытом сердце. Раньше пациентам приходилось ездить в федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга или Пензы. Создание собственного кардиохирургического центра кардинально изменило ситуацию, позволив оказывать помощь высочайшего уровня на месте.

На развитие этого направления по поручению губернатора региона Игоря Артамонова было выделено около 300 млн рублей. Средства направлены на создание операционных и специализированной реанимации, а также на закупку высокотехнологичного оборудования, включая новейший аппарат искусственного кровообращения – ключевой элемент для проведения подобных вмешательств.

По оценкам привлечённых из федеральных центров экспертов, уровень оснащения липецкого кардиоцентра по некоторым параметрам превосходит ведущие клиники страны. В арсенале врачей – современная наркозно-дыхательная аппаратура, интеллектуальные функциональные кровати и автоматические инфузионные системы.

Послеоперационное восстановление пациентов будет проходить под наблюдением мультидисциплинарной команды: от интенсивной терапии до реабилитации.

В 2026 году в центре планируют провести до 300 кардиохирургических операций, из которых около 100 будут выполняться на открытом сердце. В перспективе — освоение уникальных методик, таких как протезирование восходящего отдела аорты и гибридные вмешательства, сочетающие хирургические и эндоваскулярные технологии.

«Со временем операции станут ещё сложнее – оборудование это позволяет. Главное — люди в Липецкой области больше не будут месяцами ждать помощи. Центр создан на базе областной больницы, где рядом врачи всех ключевых направлений. Любая сопутствующая проблема решается сразу. Это единая команда, которая борется за здоровье наших жителей каждый день», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.