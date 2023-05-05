Союз журналистов Липецкой области учредил почётный знак «Легенда липецкой журналистики». Его удостаиваются уважаемые ветераны, лауреаты премий Союза журналистов России или СССР за выдающиеся профессиональные заслуги, большой вклад в развитие региональной печати, радио, телевидения, многолетний добросовестный труд, гражданскую позицию, безукоризненный авторитет среди коллег.

Накануне Дня советской печати, отмечаемого 5 мая, награду вручили впервые. Обладателями почетного знака стали десять человек. В их числе бывший главный редактор «Липецкой газеты», Заслуженный работник культуры РФ и Почётный гражданин Липецкой области Владимир Савельев, первый председатель Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Липецк» Евгений Туровский, основатель липецкой областной детской газеты «Золотой ключик» Елена Митина, известнейший липецкий журналист, обладатель премии СЖР «Золотое перо России» Исаак Розенфельд, бывшие главные редакторы районных газет «Задонская правда» Виталий Первеев и «Донские вести» Владимир Полосин, а также ветераны отрасли Николай Загнойко, Виктор Кузьмин, Нина Федянина и Михаил Лыткин.

Чествовать таким образом заслуженных ветеранов липецкой журналистики теперь планируется каждый год. «Журналисты делают большой вклад в развитие региона, популяризацию традиционных ценностей, формирование взглядов на происходящие события. Липецкая журналистика отличается особым профессионализмом. Надеюсь, эти традиции будут продолжены молодым поколением», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.