Впервые в России липецкий «Свободный Сокол» начал выпускать трубы особо крупного размера

Новую линию центробежной отливки труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром до 1200 миллиметров запустила «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол». До этого в России подобная продукция не выпускалась – её импортировали.

В церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он поздравил предприятие со 125-летием и отметил, что компания в срок запустила проект, соглашение о реализации которого было подписано этим летом на Петербургском международном экономическом форуме.

«Запуск производства высокопрочных чугунных труб особо крупного диаметра – важный шаг в реализации политики импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. Это наглядный пример того, как российские предприятия не только осваивают новые компетенции, но и создают продукцию, способную конкурировать с зарубежными аналогами», – подчеркнул губернатор.

Общий объём инвестиций в проект превысил 380 млн рублей. Создано 120 новых рабочих мест.

В компании сообщили, что сегодня специалисты водоканалов и проектировщики всё чаще выбирают трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для строительства магистральных трубопроводов больших диаметров благодаря их надёжности, высокому запасу прочности, скорости и простоте монтажа, а также конкурентной цене в этих диаметрах. Опыт последних лет показывает высокий спрос на трубы диаметром 900–1000 миллиметров, а также наличие ряда масштабных проектов на 1200 миллиметров.

«Липецкая трубная компания «Свободный сокол» – единственное предприятие в России и странах СНГ, производящее трубную продукцию из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Работает с 1900 года, является системообразующим предприятием и включено в каталог производителей инновационного оборудования «Фонда содействия реформированию ЖКХ».