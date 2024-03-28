Популярная кричалка футбольных фанатов «народной команды» из Москвы, вынесенная в заголовок, не имеет никакого отношения к спорту №1. Речь пойдет про кооператив, названный именем легендарного гладиатора, и возглавляемый человеком по имени Спартак…

Все начиналось с развития личного подсобного хозяйства. Спартак Степанян, переехав в Россию на постоянное место жительства, разводил свиней, овец, коров. А в 2009-м году создал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив с одноимённым названием «Спартак». Один из первых в Добринском районе.

Через год, в мае 2010-го, кооператоры открыли собственную торговую точку. Добринцы и гости поселка сразу полюбили этот небольшой магазинчик. Совсем недавно здание было капитально отремонтировано, в нем появилось новое торговое и холодильное оборудование. Рядом построено помещение, в котором производились натуральные мясные полуфабрикаты. Здесь же изготавливали настоящий армянский шашлык, блюда домашней кухни, лаваш и матнакаш по традиционным рецептам.

Сейчас цех временно закрыт. Спартак планирует его расширить, делает рядом пристройку. Вовсю идут строительные работы: настил пола, облицовка стен, монтаж потолка. Здесь же разместят фасовочную линию. От идеи открыть кафе пришлось временно отказаться: финансы не безграничны.

К слову, про финансы. Благодаря займам в фонде поддержки МСП, Россельхозбанке, грантам и субсидиям Минсельхоза РФ на развитие хозяйства кооперативу «Спартак» удалось увеличить поголовье, открыть магазин, заняться изготовлением домашних сыров и востребованной населением кисломолочной продукции, приобрести спецтранспорт для перевозки сельскохозяйственных животных и скоропортящейся продукции.

Большую роль в становлении и развитии предприятия сыграли средства государственной поддержки.

Бизнес-дорога С. Степаняна оказалась не такой уж и легкой, как может показаться. Разведение скота он начинал с аренды брошенной фермы на окраине Николаевки, которая принадлежала бывшему совхозу «Петровский». К делу подошёл основательно, капитально отремонтировав помещения для бурёнок. А когда встал вопрос о выкупе животноводческого помещения, новый инвестор не дал согласия на продажу. Видимо, в столице вспомнили фразу из известного мультфильма: «Зачем я, корова, тебя продаю? — Такая скотина нужна самому». В итоге сделка сорвалась, а ферма и по сей день стоит заброшенной.

Спартаку ничего не оставалось, как заняться поиском «запасного аэродрома».

Доярка Наталья Алисова ухаживает за буренками. Еще немного, и коровы дадут приплод.

В прошлом году он взял в аренду, теперь уже с правом последующего выкупа, пустующие помещения бывшего колхоза имени Крупской в селе Демшинка. Как раз там сейчас и содержатся коровы бельгийской голубой, голштинской и англерской пород. В апреле двадцать семь буренок принесут ожидаемый приплод. В эти дни за будущими «матерями» особый уход, а также для них — все самое вкусное и полезное. Под крышей одного из коровников сейчас идет строительство. Члены армянской диаспоры, родственники С. Степаняна, возводят небольшой убойный цех. Здесь будут оказывать всем желающим услуги по забою и разделке домашнего скота.

Манук Степанян, Нарек Григорян, Маис Тоноян, Амаяк Степанян — родственники председателя кооператива «Спартак» — помогают ему строить небольшой убойный цех.

Остальные животноводческие помещения требуют ремонта. Время поджимает, весна и лето пролетят незаметно. В перечне предстоящих работ — перекрыть крышу, смонтировать линию навозоудаления, оборудовать новые стойла. Дел — непочатый край. Но глаза боятся, а руки делают.

Герой нашего повествования не из тех, кто отступает перед трудностями. Его жизненный принцип: только вперёд! Что, собственно, и нашло отражение в газетном заголовке…