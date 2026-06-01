Впусти солнышко в дом

В клубе народной культуры «Горница» Добринской межпоселенческой библиотеки состоялась очередная встреча и проведен мастер-класс, на котором ребята побывали в роли мастеров создания народного оберега «Солнечный символ».

Традиционно солнечные символы изготавливали зимой, в самые короткие дни года, тем самым призывая солнце к новому возрождению. На день Спиридона-солнцеворота (25 декабря) солнечный символ привязывали к шесту, который втыкали в снег около костра и разворачивали к солнцу.

Сейчас этот оберег изготавливают на троицкой неделе, как бы призывая солнышко и впуская его в дом.

Участники клуба познакомились с историей возникновения оберега и значением цветов, которые обычно используются мастерицами при создании «Солнечного символа».

Всё в этом обереге несёт свою особенную силу: скрещенные палочки — символ креста, крест — символ жизни.

Для изготовления «Солнечного символа» используются нити ярких «солнечных» цветов — красный, оранжевый, желтый. В смене цветов нет определенной системы — здесь все зависит от фантазии мастера.

Затем ребята своими руками изготовили оберег. «Солнечный символ» получился очень красивый и его можно подвесить напротив двери, чтобы любой входящий в дом испытывал положительные эмоции.

Ольга ПОДГОРНАЯ.

МБУК «Добринская ЦБС».