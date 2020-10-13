Врач-инфекционист Чаплыгинской больницы умерла от коронавируса

От COVID-19 скончалась врач-инфекционист Чаплыгинской районной больницы Зоя Бабайцева. Ей было 67 лет. В регионе она стала пятьдесят четвёртым пациентом, умершим от коронавируса.

Зоя Васильевна отдала медицине более 40 лет. После окончания интернатуры в 1980 году приступила к работе в должности врача-педиатра, была районным педиатром, с 1989 года назначена заведующей инфекционным отделением, с 1990 года – заместителем главного врача.

С 1992 года в течение 26 лет Зоя Бабайцева возглавляла Чаплыгинскую районную больницу. Выйдя на пенсию, продолжила медицинскую деятельность в должности врача-инфекциониста. В последний год своей деятельности Зоя Васильевна работала с ковидными больными.

За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Зоя Бабайцева награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Юбилейной медалью «Во славу Липецкой области».