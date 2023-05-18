В больницы Липецкой области продолжают трудоустраиваться новые врачи благодаря федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Так, по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе полным ходом идет реализация программы «Губернаторские полтора миллиона», в рамках которой область пополняется врачами дефицитных специальностей.

Благодаря этой мере поддержки в отделение общей врачебной практики села Набережное Воловской районной больницы в апреле 2023 года трудоустроилась врач общей практики Елена Башмакова.

В обязанности доктора входит осмотр, диагностика и лечение пациентов. Также медик проводит консультирование пациентов, диспансеризацию взрослого населения, профосмотры, осуществляет диспансерное наблюдение за пациентами с неинфекционными хроническими заболеваниями, обслуживает вызовы на дому. За период работы врач осмотрела и назначила лечение порядка 340 пациентам.

Елена Башмакова приехала в Воловский район Липецкой области из Тольятти. Она окончила в 2018 году ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», где получила диплом по специальности «врач-терапевт». Трудовую деятельность в качестве врача начала с 2022 года в городской поликлинике №3 города Тольятти. Сейчас в Воловской районной больнице трудятся 127 специалистов, из которых 22 врача и 105 – средний медицинский персонал.

«Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено около 650 медицинских работников.