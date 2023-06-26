В поликлиники и больницы Липецкой области продолжают трудоустраиваться новые врачи благодаря федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Так, по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе полным ходом идет реализация программы «Губернаторские полтора миллиона», в рамках которой область пополняется врачами дефицитных специальностей.

Благодаря этой мере поддержки в Липецкую городскую поликлинику № 2 трудоустроилась врач-онколог Домашенко Екатерина. Молодой специалист родилась в городе Шахты Ростовской области. С детства мечтала стать врачом. Получив общее среднее образование, поступила в медицинское училище им. Г. В. Кузнецовой, которое окончила в 2007 году по специальности «сестринское дело». Два года работала медицинской сестрой. В сентябре 2009 года поступила на вечернее отделение ГБУ «Рост ГМУ» в Ростове-на-Дону, факультет «лечебное дело». В 2012 г. перевелась на дневное отделение. Окончила интернатуру и с 2017 по 2018 годы работала врачом-онкологом в одном из медицинских учреждений Ростова-на-Дону.

Узнав о программе «Губернаторские полтора миллиона», Екатерина Домашенко приняла решение о переезде в город Липецк, где была принята на работу поликлинику № 2. Сегодня она обслуживает около 3000 пациентов, стоящих на «Д» учете, к каждому из которых у молодого врача индивидуальный подход. За время работы доктор успела принять более 400 пациентов.

«Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.