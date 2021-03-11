Такая награда ежегодно вручается жителям, имеющим заслуги перед регионом в области общественной и государственной деятельности, а также внесшим выдающийся вклад в развитие производства, социальной сферы, благотворительной и иной деятельности.

Сегодня на 52-ой сессии регионального парламента депутаты поддержали кандидатуру заведующего травматологическим отделением – врача – травматолога – ортопеда «Липецкой городской больницы № 3 «Свободный Сокол» Загидина Шихзагирова для награждения знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью». Он работает в системе здравоохранения более 43 лет, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Травматология и ортопедия».

– Загидин Шихзагиров – кандидат медицинских наук. Под его руководством впервые в Липецкой области создан центр хирургии кисти. Грамотная организация работы, внедрение современных методов диагностики позволяют с каждым годом увеличивать количество пролеченных пациентов. Загидин Тагирович постоянно передаёт свой огромный профессиональный опыт молодым врачам. При его наставничестве выросла большая плеяда опытных и высококвалифицированных врачей-травматологов-ортопедов Липецкой области, – отметила, представляя кандидатуру, начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Гончарова.