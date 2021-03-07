Единоросс, депутат областного Совета депутатов Александр Кремнев по просьбе медиков передал Лебедянской больнице пять современных бактерицидных рециркуляторов предназначенных для очистки воздуха.

«В условиях пандемии такие приборы нам крайне необходимы, поскольку позволяют дезинфицировать воздух в помещении в то время, когда там находятся люди. Рециркуляторы можно поставить в кабинетах врачей, холлах и регистратуре», — сообщил главврач Лебедянской ЦРБ Алексей Байцуров.

На запрос медиков отреагировал Александр Кремнев. Он оперативно приобрёл пять очистителей и доставил их больницу, а также в две поликлиники и поликлиники и ФАПы.