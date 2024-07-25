Новые автомобили пополнили автопарк Усманской центральной районной больницы Липецкой области. Два машины закуплены в на средства федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение».

Авто уже в работе и осуществили больше 2 тысяч выездов. На них доставляют медицинских работников детской поликлиники райбольницы, а также персонал Никольского отделения общей врачебной практики к пациентам для оказания неотложной помощи. Машины используются и для проведения патронажа детям, патронажа больным с хроническими заболеваниями и людям старшего возраста, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей района.

В автопарке Усманской райбольницы – 27 автомобилей. 10 из них куплены за последние четыре года по нацпроекту «Здравоохранение». За год персонал совершает около 20 тысяч вызовов к больным пациентам, большинство из которых проживает в отдаленных и малонаселенных пунктах. Всего в зоне ответственности подразделений больницы находятся 25 районных поселений, на территории которых проживает около 49 тысяч человек, из которых около 9 тысяч – дети.

«Покупка новых автомобилей для наших медучреждений является важным шагом для улучшения качества медицинской помощи и повышения эффективности работы медицинского персонала, который курирует пациентов в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах. За пять лет мы вложили в развитие регионального здравоохранения почти 13 миллиардов рублей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.