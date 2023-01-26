Штат сельских поликлиник в Липецкой области пополняется врачами дефицитных для региона специальностей. К примеру, сразу несколько медиков выбрали для жизни и работы Задонский район. Врачи воспользовались региональными и федеральными мерами поддержки.

В поликлинику Задонской ЦРБ по программам «Губернаторские полтора миллиона» и «Земский доктор» трудоустроился крайне необходимый в этом медучреждении терапевт. Яков Нацкий в прошлом году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и приехал работать в Липецкую область. Молодого доктора хорошо приняли коллеги и пациенты. В день врач принимает по два десятка пациентов. Всего на закреплённом за ним участке около двух тысяч человек.

«Здесь прекрасный коллектив, дружелюбные пациенты, есть возможность совершенствоваться в профессии под руководством опытных специалистов. Конечно, не последнюю роль сыграла и материальная поддержка. Благодаря полученным выплатам я планирую решить жилищный вопрос», – поделился доктор.

Ещё один специалист для работы выбрал фельдшерско-акушерский пункт села Кашары Задонского района. Алексей Новосельцев воспользовался программой «Земский фельдшер» и переехал из Елецкого района. Как сообщает региональное управлении здравоохранения, для жителей района трудоустройство медика стало настоящим событием. В ФАПе уже больше года не было фельдшера и жителям села приходилось ездить в поликлинику райцентра. Теперь прикрепленное население численностью более 1,5 тысячи человек получают качественную и своевременную медицинскую помощь рядом с домом.

«Мы видим неплохую динамику по кадрам в медицине. Программы поддержки работают, пустые вакансии в наших медучреждениях заполняются, в больницы и поликлиники трудоустраиваются медики дефицитных специальностей. Дополнительно сейчас проводим большую работу с медицинскими вузами, подняли стипендию студентам-целевикам, которые после учёбы вернутся работать в родной регион», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.