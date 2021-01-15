Ключи от служебного жилья сегодня получили врачи Добровской районной больницы. В торжественной церемонии принял участие заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин. Он отметил, что в Добровском районе медикам оказывается всесторонняя поддержка, а ситуация с дефицитом кадров стабилизируется.

«Добровский район – один из немногих муниципалитетов, куда в последние два года активно приходят работать медики, – отметил Александр Ильин. – Большую роль играют меры поддержки. Это и губернаторский миллион, и льготы, в том числе обеспечение врачей жильём. Человек, который всецело отдаёт себя заботе о здоровье людей, не должен испытывать коммунальных и бытовых проблем. В Добровском районе эта работа ведётся на достойном уровне».

В просторные дома в новом микрорайоне переедут участковый терапевт Екатерина Дуванова и анестезиолог-реаниматолог Глеб Вдовин с супругой Анастасией Захаровой, которая тоже по специальности врач и после декретного отпуска планирует работать в районной больнице. Все приехали в Доброе по программе «Земский доктор». За восемь лет в рамках её реализации в медучреждения муниципалитета пришли 26 врачей, ещё три медика трудоустроились по программе «Земский фельдшер».

Как рассказал руководитель Добровского района Анатолий Попов, микрорайон, где медики получили жильё, будет развиваться. Весной здесь начнут возводить детский сад на сто мест и планируют строительство ещё нескольких домов для медиков и педагогов.

Кроме того, в этом году в Добром начнётся строительство нового корпуса больницы, который объединит в себе поликлинику, хирургическое отделение, женскую консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, отделение скорой медицинской помощи.