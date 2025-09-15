Врачи из Добровского округа получили ключи от новых домов

Трое врачей получили ключи от новых домов в Добровском округе. С новосельем их поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Жильё построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

«Привлечение квалифицированных специалистов в сельскую местность – ключевая задача для развития региона. Современное комфортное жильё, построенное в рамках государственной программы, позволяет врачам, учителям и работникам АПК сосредоточиться на профессиональной деятельности, не беспокоясь о бытовых вопросах. Это важная часть комплексного подхода к развитию сельских территорий», – отметил губернатор.

Новые дома предоставляются с отделкой «под ключ» по договору социального найма. Условия программы предусматривают возможность последующего выкупа недвижимости: через пять лет работы – за 10% от стоимости, через 10 лет – за 1%.

С 2020 года в рамках программы 144 работника социальной сферы и АПК получили жильё в сельской местности. В настоящее время продолжается строительство 24 домов в Добринском районе, возводится первый в регионе многоквартирный дом для работников агропредприятия в Тербунах, а также приобретаются 20 квартир в селе Доброе.