Четвёртая в этом году выездная консультация специалистов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова прошла в поликлинике Чаплыгинской районной больницы. В состав делегации вошли невролог, ревматолог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, эндокринолог. Врачи провели осмотр 132 пациентов, 21 пациенту была рекомендована смена лекарственной терапии, 18 – назначено дополнительное обследование.

Как рассказали представители делегации, они ежегодно сотрудничают с коллегами из чаплыгинской больницы. В этом году в ходе выездных консультаций осмотрели более 300 пациентов, чьи болезни вызывали трудности в диагностике и лечении. В следующий раз врачи из РязГМУ проведут консультативный прием в Чаплыгине в первом квартале 2024 года. Состав бригады специалистов может быть изменён в зависимости от потребностей пациентов.

«Хочется поблагодарить специалистов из соседнего региона за взаимодействие с нашими медучреждениями. Для чаплыгинцев, которые приходят на приём в эти дни, подобные консультации имеют большое значение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.