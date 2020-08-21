Врачи липецкой детской поликлиники №1 ежедневно обслуживают 280 юных пациентов

В липецкой городской детской поликлинике №1 несколько дней в неделю проходят профосмотры дошколят и первоклассников. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Медицинские работники трудятся в две смены, это продиктовано мерами безопасности в период пандемии. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции обязательны, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Возобновление оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи в регионе происходило поэтапно. С 27 июля начались профосмотры детей, разрешили медицинские осмотры, в том числе и для оформления медицинских карт в школы. Работа строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Функционирование регистратуры, деятельность специалистов и диагностических служб организованы таким образом, чтобы не допустить скопления людей в поликлиниках и, насколько возможно, исключить контакты между пациентами.

Длительный период дистанционного обучения отразился на зрении школьников, отмечают специалисты. У компьютера дети проводили больше времени, чем обычно. В городской детской поликлинике №1 зрение можно не только проверить, но и скорректировать. Все необходимое оборудование для этого есть.

Продолжается работа по проведению профилактических прививок, направлению на психолого-медико-педагогическую комиссию, медико-социальную экспертизу, а также оформление справок для санаторно-курортного лечения и в детские оздоровительные лагеря. В смену врачи поликлиники принимают 280 пациентов. На обслуживаемой территории находятся 10 педиатрических участков, шесть детских садов и пять школ. Прикрепленное население составляет 9525 человек. В поликлинике трудятся восемь участковых врачей и врачи узких специальностей.