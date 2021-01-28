Врачи Липецкой области переходят на электронный документооборот, сообщает региональное управление здравоохранения.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, вступающему в силу 1 февраля 2021 г., медучреждения смогут самостоятельно определять сроки перехода на электронный документооборот, а также решать, какие именно документы будут оформляться в цифровом формате.

Этот шаг закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в единую государственную информационную систему (ГИС) здравоохранения.

Одними из первых в Липецкой области электронный документооборот начали вести в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1». Теперь при обращении пациента к врачу вся информация (анамнез, диагноз, анализы, медицинские исследования и прочее) вносится в электронную медицинскую карту (ЭМК).

«Система еще находится в стадии доработки, со временем пациенты смогут увидеть все сведения, находящиеся в электронной медицинской карте в личном кабинете на портале госуслуг» – говорит начальник отдела цифрового развития и информационных технологий управления здравоохранения Липецкой области О.В. Бондарев.

При этом за пациентом закрепляется право выбора. В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения.

Удобство электронного документооборота врачи уже оценили.

«Этот шаг позволил уменьшить время на оформление медицинской документации и увеличить время на осмотр пациента где-то на треть точно» – рассказывает врач-терапевт ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1» С.Б. Вострикова.