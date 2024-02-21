По инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в регионе вводятся единовременные выплаты для медиков:

– 5 млн рублей получат врачи с учёной степенью доктора медицинских наук, которые впервые трудоустроились в государственные медицинские организации Липецкой области на дефицитные специальности;

– 1,5 млн рублей получат врачи, которые придут на приоритетные для медучреждений специальности. Это могут быть медики, которые после 1 января 2024 года перешли из частных клиник в государственные, или доктора, которые до 2020 года работали в государственных медучреждениях региона, затем уехали из Липецкой области, а сейчас вернутся.

Врачи, которые получат 1,5 млн рублей, должны отработать в государственных медучреждениях области не менее 3 лет. Врачи, получившие 5 млн, должны отработать 5 лет. Кроме того, они будут комплектоваться не по перечню дефицитных специальностей, а по перечню должностей, утверждаемому УЗО для каждой медицинской организации. Для реализации законопроекта потребуется 115 млн рублей из областного бюджета.