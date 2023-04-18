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Во взаимодействии с Липецким медицинским колледжем руководство Липецкой областной больницы запланировало целую серию еженедельных экскурсий.

Каждый четверг в главной клинике региона встречают будущих коллег. Ученики профильных классов получают самую интересную информацию о той профессии, которую уже выбрали.

Например, учащиеся одной из липецких смогли оценить работу врачей санавиации, которыми руководит опытный доктор Десяткин С.Е., оперирующих хирургов, с комментариями заместителя главного врача по хирургии Чигрина С.Г.

На следующей неделе ждут в гости ребят из Долгоруковского лицея.