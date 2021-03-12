11 марта в детской поликлинике ГУЗ “Грязинская центральная районная больница” медицинские специалисты провели профилактический осмотр и консультативный прием детского населения в рамках акции «Неболейка».

В этот день на прием к докторам пришли более 140 юных пациентов. Осмотр и консультативный прием детского населения вели специалисты Областной детской больницы: врач-кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог.

В ходе акции врачами функциональной диагностики ГУЗ «ОДБ» и поликлиники Грязинской ЦРБ проводились медицинские обследования: электрокардиография, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и т.д.

Комплексное обследование детей с 6 лет выполнялось специалистами Центра здоровья ГУЗ «Елецкая городская детская больница»: скрининг-оценка уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма; компьютерная электрокардиография (с 12 лет); спирометрия; анализ внутренних сред организма (биоимпедансметрия); обследование на пульсоксиметре.

Помимо медицинской и консультативной части акции, для детей и их родителей была организована увлекательная информационно-просветительская программа.

На образовательных площадках ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в холле детской поликлиники дети принимали участие в интерактивных играх и викторинах, а также мастер-классе по изготовлению поделок от специалистов ГСКУ «Липецкий областной детский санаторий «Мечта».

Для учащихся МБОУ СОШ №4 г. Грязи различных возрастных групп были организованы спортивные соревнования, игровые программы, видеолектории и тематические часы по пропаганде ЗОЖ, профилактике заразных кожных заболеваний, ВИЧ-инфекции и вредных зависимостей. В работе площадок приняли участие специалисты ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер», ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер», ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Кроме того, в женской консультации провел лекцию «Здоровье мамы и ребенка» врач акушер-гинеколог ГУЗ «Грязинская ЦРБ», в рамках которой рассказал беременным женщинам о грудном вскармливании и вакцинопрофилактике.

Все участники мероприятия могли получить полиграфическую продукцию по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, а также памятные сувениры.