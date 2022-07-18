Областная профилактическая акция «Неболейка» прошла в Краснинском районе. Врачи из Липецка и Ельца обследовали юных жителей муниципалитета. Профилактический осмотр провели специалисты Областной детской больницы – невролог, эндокринолог, кардиолог и врач функциональной диагностики.

Дети старше шести лет прошли комплексное обследование в Центре здоровья Елецкой городской детской больницы, которое включало: скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютерную электрокардиографию, спирометрию, биоимпедансметрию и обследование на пульсоксиметре.

Подростки приняли участие в интерактивной беседе с врачом Липецкого областного наркологического диспансера, посвящённой профилактике курения и алкоголизма, где им рассказали о пагубном влиянии психоактивных веществ на здоровье. Специалисты Областного врачебно-физкультурного диспансера дали участникам акции рекомендации по увеличению уровня физической активности. В холле больницы работали информационные площадки, где можно было получить полиграфическую продукцию по профилактике социально значимых заболеваний и принять участие в викторине «Первая помощь».

Всего в рамках данной профилактической акции медицинские обследования прошли более 90 детей и подростков. Следующая «Неболейка» состоится 11 августа в Становлянской районной больнице, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

«Здоровье детей дороже всего. Каждый нуждающийся в медицинской помощи ребёнок, должен получать её своевременно и в полном объёме. Такие акции делают систему здравоохранения более удобной и доступной, помогают вовремя выявить и предотвратить заболевания», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.