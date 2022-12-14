Заключительная в этом году областная профилактическая акция «Неболейка» прошла в поликлинике №3 Липецкой районной больницы. Профилактический осмотр провели специалисты областной детской больницы – невролог, офтальмолог и кардиолог. Дети старше шести лет прошли комплексное обследование в центре здоровья Елецкой городской детской больницы, которое включало: скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютерную электрокардиографию, спирометрию, биоимпедансметрию и обследование на пульсоксиметре. Обследование прошли 150 детей и подростков, из них впервые узнали о своем заболевании более 50 пациентов.

Также более 130 учащихся школы села Кузьминские Отвержки приняли участие в интерактивных профилактических мероприятиях. Им показали мультфильмы на тему профилактики курения, вакцинации и закаливанию. В областном врачебно-физкультурного диспансере организовали «Здоровые старты».

Подростки приняли участие в интерактивной беседе с врачом Липецкого областного наркологического диспансера, посвящённой профилактике курения и алкоголизма, где им рассказали о пагубном влиянии психоактивных веществ на здоровье. На тематическом часе по профилактике ВИЧ-инфекции специалист Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями рассказал о том, что такое ВИЧ — инфекция и СПИД, чем они отличаются, как развиваются эти заболевания, что может сделать человек, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции.

«Здоровье детей дороже всего. Каждый нуждающийся в медицинской помощи ребёнок, должен получать её своевременно и в полном объёме. Такие акции делают систему здравоохранения более удобной и доступной, помогают вовремя выявить и предотвратить заболевания», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Акция «Неболейка» в 2022 году охватила около двух тысяч юных пациентов. Более тысячи человек прошли медицинское обследование. Впервые заболевания были выявлены у 240 пациентов. Участие в информационно-образовательных программах в учреждениях образования приняли почти 900 детей и подростков.

Всего за время проведения (с 2020 по 2022 годы) «Неболейка» охватила около четырех тысяч участников. Их них обследование врачей прошли около 2,3 тыс человек, заболевания впервые выявлены у 515 человек. Более двух тысяч детей и подростков приняли участие в информационно-образовательных программах в учреждениях образования.

Организаторы акции – управление здравоохранения Липецкой области, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Областная детская больница, Елецкая городская детская больница, Областной врачебно-физкультурный диспансер, Областной наркологический диспансер, Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.