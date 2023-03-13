Профилактическая акция «Неболейка» для детей и подростков, первая в этом году, состоялась в детской поликлинике №1 Липецка. Кардиолог, невролог и травматолог-ортопед Липецкой областной детской больницы провели осмотр и консультативный прием. В акции приняли участие около 60 юных липчан, впервые заболевания были выявлены у 18 пациентов.

Кроме того, участники акции посетили информационные площадки, где говорилось о необходимости заботы о своем здоровье и о профилактике различных заболеваний. Так, сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели викторину о здоровом образе жизни с вручением сувениров, распространили тематические буклеты и листовки.

Студенты-волонтеры Липецкого медицинского колледжа пригласили липчан поучаствовать в игре-моделировании поведения человека в различных экстренных ситуациях. «Совершить удивительное приключение в мир здоровья ребятам помогла ростовая кукла «Доктор», которая во время акции призывала их вести здоровый образ жизни», – сообщили в управлении здравоохранения региона.

Акция «Неболейка», проходившая в Липецкой области и в 2022 году, охватила около 2 тыс. юных пациентов. Более 1 тыс. человек прошли медицинское обследование. Участие в информационно-образовательных программах приняли почти 900 детей и подростков.

«В Липецкой области проводится системная работа по вопросам укрепления здоровья, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни среди жителей разного возраста», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.