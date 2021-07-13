Профилактическая акция «Неболейка» состоялась в детской поликлинике Воловской районной больницы. На прием к врачам пришли почти 130 юных пациентов, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Консультативный прием детского населения проводили медицинские специалисты областной детской больницы: врач-кардиолог, невролог, гастроэнтеролог и офтальмолог. Комплексное обследование детей с шести лет выполняли специалисты Елецкой городской детской больницы. Также для юных жителей Воловского района и их родителей была организована информационно-просветительская программа. В холле детской поликлиники юные жители принимали участие в интерактивных играх и викторинах. Всем участникам акции «Неболейка» предлагались буклеты, листовки и сувениры по профилактике различных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

«Мы будем настойчиво и целенаправленно улучшать систему здравоохранения Липецкой области. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона всегда находятся в числе приоритетных направлений деятельности органов власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.