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Вакцинация от COVID-19 продолжается в Липецке. Пройти иммунизацию можно в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах.

График их работы на март:

В торговом центре «Европа» на Советской желающих сделать прививку будут ждать напротив магазина «Ив Роше» 24 марта с 11.00 до 14.00.

В торговом центре «Октябрьский» привиться можно напротив магазина «Цветы» 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 марта с 10.00 до 14.00.

В помещении центрального отделения Сбера на улице Первомайская, 2 липчане смогут сделать прививку 3, 10, 17, 24, 31 марта с 10.00 до 12.00.

В торговом центре «Москва» работу пункта вакцинации организуют 1, 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта с 10.00 до 13.00.

В помещении торгового центра «Большой трубный» по адресу: Лебедянское шоссе, 2б, привиться можно 5, 12, 19, 26 марта с 10.00 до 12.00.

Вакцинацию в ТЦ «Малибу» будут проводить на втором этаже напротив магазина «Президент» 1, 2, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта с 12.00 до 15.00.

В отделении почтовой связи на улице Неделина, 31а мобильный пункт будет работать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта с 10.00 до 13.00.

В торговом центре «Ривьера» привиться можно на первом этаже напротив магазина «Лента» 2, 9, 16 марта с 12.00 до 15.00.

В помещении ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа) можно будет привиться 3, 10, 17, 24, 31 марта с 11.00 до 13.00.

В офисе врача общей практики на Московской,143 (по предварительной записи по телефону 31-66-60) липчане смогут сделать прививку 3, 10, 17, 24, 31 марта с 11.00 до 13.00.

В торговом центре «Радуга» на Студеновской привиться можно на втором этаже напротив магазина «Бегемотик» 1, 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта с 09.00 до 12.00.

В здании аптеки городской больницы №3 «Свободный сокол» на улице Ушинского, 10 липчане смогут сделать прививку 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 марта с 09.00 до 13.00. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 48-04-81.

В гипермаркете «Леруа Мерлен» желающих сделать прививку будут ждать 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 марта с 10.00 до 12.00.

Вакцинация в мобильном комплексе практически не отличается от прививки в кабинете поликлиники. Перед иммунизацией каждого осматривает врач, измеряет давление, температуру и уровень насыщения крови кислородом, узнает, нет ли противопоказаний. «Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона всегда находится в числе приоритетных направлений деятельности органов власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сделать прививку можно и в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении. Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом, для этого достаточно позвонить в медучреждение по месту жительства.