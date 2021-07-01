Массовая вакцинация липчан от COVID-19 проводится ежедневно кроме воскресенья в крупных торговых центрах Липецка. Это «Европа», «Ривьера», «Москва», «Октябрьский» и гипермаркет «Линия» на проспекте 60-летия СССР. Для вакцинации используется «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». Вакцина вводится двукратно с интервалом в три недели. О сроках и месте проведения второго этапа вакцинации медицинские работники проинформируют дополнительно. Иммунитет формируется на 42-й день после проведения первого этапа, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

«Ситуация с распространением коронавируса в области, к сожалению, не стабильная, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Вакцинация является самым простым и быстрым способом побороть вирус. Прививочная кампания в области идет хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, все больше липчан приобретают иммунитет».

Цель вакцинации – уменьшение риска осложнений, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом. Условия для получения прививки: возраст старше 18 лет, отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации, отсутствие прививок в последние 30 дней, для женщин – отсутствие беременности.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что в Липецкой области пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно в 36 прививочных пунктах, находящихся в поликлиниках региона, а также в восьми передвижных мобильных пунктах. График работы мобильных пунктов вакцинации в Липецке на июль можно посмотреть здесь.