Углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, а также отбор больных для оздоровления и лечения в областных многопрофильных стационарах и при необходимости за пределами региона провели в Становлянском районе специалисты ведущих медицинских учреждений области. Посетившая муниципалитет в рамках профилактической акции «Здоровое долголетие» медицинская бригада была укомплектована кардиологом, неврологом, офтальмологом, гинекологом и ревматологом.

Всего в Становлянском районе врачи осмотрели 90 пациентов. В результате проведенных обследований направление на консультацию в областные медицинские организации получили более 10 человек, за пределами области – 1 человек. Направления на госпитализацию выданы 4 пациентам. Одновременно на интерактивных площадках Центра общественного здоровья и медицинской профилактики все желающие принимали участие в викторине «Формула здоровья» и беседе «Мои года – мое богатство». Также все участники акции получили буклеты по профилактике социально значимых заболеваний, а также индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Кроме того, становлянцы прошли интерактивный опрос на знание основных факторов риска развития различных заболеваний.

За четыре года проведения акции «Здоровое долголетие» врачи в целом осмотрели более 5000 человек, из них более 1000 граждан получили направления на консультацию в областную медицинскую организацию, более 470 пациентов – на госпитализацию, более 40 – направления на консультацию за пределами области. В следующий раз акция пройдет 25 апреля в Данковском районе.

Снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров – в числе важных направлений работы регионального здравоохранения. «Мы стремимся, чтобы каждый житель региона получал качественную медицинскую помощь, мы работаем над этим постоянно. У нас строятся новые медицинские учреждения, причем не только в областном центре – ФАПы и поликлиники возводятся в районах. Обновляется материально-техническая база медицинских организаций, проводятся профилактические акции, прилагается максимум усилий для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.