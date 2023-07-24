Центр здоровья Липецкой городской поликлиники №2 организовывает выезд мобильных бригад врачей на предприятия областного центра для проведения первого этапа диспансеризации. Медики обследуют сердечно-сосудистую систему, зрение, легкие, проводят ряд экспресс-анализов с помощью тест-полосок. По результатам сразу же выдаются необходимые рекомендации, а при наличии показаний пациент направляется на второй этап диспансеризации, где проходит углубленное обследование.

По словам врачей, именно диспансеризация на рабочем месте – без отрыва от производства – способна помочь выявить начальные стадии таких серьезных заболеваний, как онкология, проблемы с сосудами и сердцем, диабет, и вовремя начать лечение. За 2023 год врачи поликлиники №2 посетили более 30 предприятий и обследовали более 3000 человек.

«Необходимо как можно шире информировать жителей Липецкой области о важности диспансеризации. Ведь она помогает сохранить не только здоровье, но и жизнь. Заболевания, обнаруженные на ранней стадии, лечатся быстрее и успешнее», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.