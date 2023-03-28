Профилактическая акция «Туберкулез не дремлет! Просветись!» состоялась на днях в Липецке. Она прошла в одном из торгово-развлекательных центров и была направлена на повышение информированности населения о необходимости своевременного прохождения медицинских осмотров для раннего выявления заболевания, формирования приверженности к здоровому образу жизни.

В течение нескольких часов для посетителей ТРЦ работали интерактивные площадки «Здоровые знания», где участники проверили свою эрудицию в викторине по принципам ЗОЖ; «Здоровые легкие» и «Здоровые привычки». Липчане также узнали о мерах профилактики туберкулеза и о вреде табакокурения. Организаторы акции провели мастер-класс «Движение для жизни», дали необходимые рекомендации по увеличению физической активности и показали комплекс упражнений для выполнения в домашних условиях.

На парковке ТРЦ желающие прошли обследование в передвижном флюорографе и получили консультацию специалиста Липецкого областного противотуберкулезного диспансера. Обследование на ВИЧ-инфекцию в мобильном пункте тестирования провел медработник Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Для самых активных участников акции студенты-волонтеры Липецкого медицинского колледжа организовали флешмоб-зарядку «Туберкулез не дремлет! Просветись!». Кроме того, специалисты медучреждений распространяли буклеты и листовки, напоминающие о необходимости вести здоровый образ жизни, а также белые ромашки – символы борьбы с туберкулезом.

«Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».