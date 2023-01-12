Мужчины в Липецкой области выбирают здоровый образ жизни. По данным Росстата, наш регион – один из немногих в России, где среди мужского населения нет прироста так называемых «антизожников». Всего таких «здоровых» субъектов девять – Липецкая, Астраханская, Рязанская области, Чеченская Республика, Камчатский Край и республики Якутия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия. В остальных субъектах тенденция обратная.

Согласно методике, в исследовании учитываются граждане старше 15 лет. Отношение к ЗОЖ делится на три типа. Люди с высокой приверженностью здоровому образу жизни не курят, употребляют не менее 400 граммов овощей (без учета картофеля) и фруктов в день и не более 5 граммов соли в сутки, занимаются минимум 150 минут в неделю умеренной физической нагрузкой или 75 минут – интенсивной. Также учитывается количество употребляемых спиртсодержащих напитков. Удовлетворительной приверженность к ЗОЖ Росстат считает у людей, которые не курят и не соблюдают один из четырёх оставшихся критериев. Все остальные граждане попадают в категорию людей с вредными привычками.

В Липецкой области в течение последних нескольких лет ведётся планомерная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни. По инициативе губернатора Игоря Артамонова усилена профилактическая работа в медицинских учреждениях региона, врачам рекомендовано обращать внимание пациентов на необходимость правильного питания и физической активности. К этой работе привлекаются федеральные специалисты. К примеру, в минувшем году липецкие учреждения здравоохранения посетила главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина. Она подчеркнула, что Липецкая область – одна из лучших в России (2 место) по индексу приверженности здоровому образу жизни. Причём этот показатель ежегодно улучшается, и за последний год вырос с 7,3% до 9,8%.

Кроме того, в регионе проводится большая работа по приобщению людей к регулярным занятиям спортом. «В городах и сёлах мы строим спортивные комплексы, тренажёрные площадки, стадионы. Жители ими активно пользуются, запрашивают всё новые и новые объекты, чтобы спорт стал им ещё ближе. Эти просьбы мы вносим в стратегический план благоустройства муниципалитетов. Кроме того, в регионе проводятся спортивные праздники, декады ГТО, кроссы и многое другое. Спорт – это лучшая профилактика вредных привычек», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.