Функционал голосового помощника Липецкого филиала АО «Квадра» расширился, сообщили в компании. Теперь в случае отсутствия горячей воды или отопления каждый клиент компании сможет узнать, с чем связаны ограничения.

Для этого необходимо позвонить по многоканальному телефону 8 (4742) 28-66-10 и нажать добавочный номер 3. Голосовой помощник уточнит номер лицевого счета и сообщит, проводятся ли по данному адресу ремонтные работы на тепловых сетях или гидравлические испытания, а также озвучит сроки возобновления подачи теплоносителя. В случае, если со стороны филиала ограничения в поставке ресурсов отсутствуют, он подскажет, где уточнить информацию. Сервис синхронизирован с базой данных диспетчерской службы филиала, которая обновляется в режиме реального времени. Клиентам компании всегда будет предоставлена актуальная информация.

Многоканальный телефон 8 (4742) 28-66-10 может одновременно принимать до 120 входящих вызовов. Кроме информации об отключениях горячей воды или отопления, с его помощью можно передать показания индивидуальных приборов учета, получить информацию о дистанционных сервисах обслуживания, местоположении и режиме работы центров обслуживания клиентов, поверке, установке и вводе в эксплуатацию индивидуальных приборов учета. Также можно узнать, какие документы необходимы для открытия лицевого счета, уточнить способы оплаты и проконсультироваться со специалистом.