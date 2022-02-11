1 марта 2022 года истекает срок действия временного статуса объектов недвижимости. В связи с этим сведения об объектах, которые носят временный характер, будут исключены из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

До 1 января 2017 года «временный» статус присваивался объектам недвижимости, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы. На данный момент на территории Липецкой области насчитывается более 7 тысяч таких объектов недвижимости.

Если права на «временный» объект не оформить до 1 марта 2022 года, его статус в ЕГРН будет изменен на «архивный». Однако присвоение «архивного» статуса не означает, что объект недвижимости не может быть вновь поставлен на кадастровый учет.

Чтобы повторно не проводить процедуру образования объекта недвижимости и соответствующие кадастровые работы, специалисты Кадастровой палаты по Липецкой области рекомендуют обратиться в МФЦ с заявлением о государственной регистрации права с приложением необходимых правоустанавливающих документов до 1 марта 2022 года.

«Статус вашего объекта недвижимости можно узнать несколькими способами. Вы можете воспользоваться онлайн-сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта», где содержится общедоступная информация об объектах недвижимости. Также необходимая информация будет доступна в выписке из ЕГРН «об объекте недвижимости», которую можно заказать в МФЦ или дистанционно на сайте Госуслуг и на портале Кадастровой палаты spv.kadastr.ru», – отмечает директор Кадастровой палаты по Липецкой области Татьяна Мельникова.