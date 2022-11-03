Пущено движение по новой переправе, построенной в районе улиц Заречной и Клубной в Чаплыгине, которая примет на себя транспортную нагрузку на время капремонта главного моста на улице Советской. Его согласно контракту должны открыть в 2023 году.

Стометровому путепроводу через реку Становая Ряса в Чаплыгине уже полвека. Оно давно нуждается в серьезном обновлении. Капитальный ремонт проведут благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалистам компании-подрядчика – липецкому «ДСУ-7» – предстоит полностью разобрать конструкции мостового полотна, пролётных строений, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры. Фактически, мост отстроят заново в тех же геометрических размерах.

Сейчас мостостроители возводят технологическую эстакаду – еще один технический мостик рядом с основным, на который перенесут трубу городской канализации. Сейчас она закреплена на старой переправе. Работу по переносу сетей ведут и газовики: уже сделан прокол под руслом реки, куда переместят газопровод. Параллельно идёт корректировка временной схемы движения транспорта. Как только все эти процессы завершатся, специалисты начнут демонтаж моста.

«Объезд на период ремонта сделан удобный. Временный мост отвечает всех техническим требованиям. У автомобилистов к нему не должно возникнуть никаких претензий», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в этом году в Липецкой области в рамках нацпроекта идёт ремонт восьми мостовых сооружений.