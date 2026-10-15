Время для семечек

Убрав и засыпав хлеб в закрома, земледельцы Добринского округа в эти дни ведут уборку сладких корнеплодов. Параллельно с этим молотят подсолнечник, культуру, которая по праву считается одной из самых востребованных на рынке.

На окраине опустевшей деревушки Наливкино работа не затихает ни на минуту. Здесь, на полях фермерского хозяйства Александра Дмитриева, полным ходом идет уборка ценной технической культуры. Погода в этом сезоне благоволит аграриям, влажность семечек не превышает восьми процентов. Это идеальный показатель, гарантирующий не только легкость уборки, но и сохранность урожая при длительном хранении.

— Подсолнечником у нас занято семьдесят гектаров, — рассказывает А. Дмитриев, — и подготовку к его севу мы начали еще прошлой осенью. Площади, отведенные под эту культуру, были вспаханы. Не забыли про минеральные удобрения. С приходом весны все массивы подкормили азотом, провели боронование, и только лишь после этого в поле вышли сеялки. Не подвели нас и семена сорта «Экселент». Это современный масличный гибрид среднего срока созревания, рекомендованный для нашего региона. Сорт привлекает стабильной урожайностью (в среднем 23 ц/га) и высокой масличностью 48,5%. Благодаря отличной засухоустойчивости и устойчивости к белой гнили, он подходит для неприхотливого выращивания. Это означает, что из каждой тонны семян можно получить больше масла по сравнению со многими другими сортами. Для переработчиков это прямой экономический интерес, выше выход готовой продукции. Для меня это плюс при продаже, так как масличность — один из ключевых показателей качества.

В общем комплексе работ по производству семян подсолнечника его уборка является наиболее сложным и трудоемким процессом. Главное требование — обеспечить сбор семян без потерь при минимальных затратах труда и средств, а также создать благоприятные условия для выращивания последующих культур.

Взметая клубы пыли, по полю движутся два комбайна. Вместо привычных жаток машины оборудованы специальными гребенками. Величину потерь и качество обмолота определяют визуально в начале и через каждые один-два часа работы. Для этого механизаторы на несколько минут останавливают комбайны, осматривают небольшой участок убранной полосы, а затем оценивают количество потерь свободными семенами, срезанными и несрезанными растениями. Точность контроля зависит от опыта и квалификации работников.

Сомневаться в профпригодности Николая Глотова и Романа Булавина не приходится, ведь именно им доверено управлять мощными агрегатами. Герои нашего материала — люди простые, из года в год честно выполняют свою работу. И, даже когда погода преподносит им неприятные сюрпризы, стараются взять от земли-кормилицы по максимуму. У Глотова за плечами — тридцать лет работы в сельском хозяйстве. Сначала он в качестве преподавателя учил премудростям крестьянского труда студентов ПУ-35, сейчас практикует сам. Трактор или комбайн, ему подвластны любые машины и механизмы.

Работа в поле не заканчивается с уходом последнего комбайна. Сразу после обмолота на свободных участках проводится двухразовое дискование. Это необходимо для подготовки почвы к следующему сезону: уже будущей весной на месте нынешнего подсолнечника Дмитриев планируют посеять ячмень.

Очередная партия маслосемян ссыпается из комбайнов в кузов грузовой автомашины Александра Скопинцева, через пару минут большегруз уезжают с поля. Прибывшую с полей продукцию укладывают в складе для временного хранения. Про сбыт своего «черного золота» селяне пока не думали. Времени на это нет, уборка не терпит простоев.

— Когда есть товар, покупатель найдется, — уверен фермер, — на сегодняшний день за тонну маслосемян предлагают в среднем по двадцать пять тысяч рублей. После Нового года будем думать про реализацию нашего «черного золота».

Страда продолжается, и каждый собранная тонна маслосемян является результатом упорного труда, помноженного на современные агротехнологии. Глава Добринского муниципального округа Александр Пасынков выразил уверенность в том, что наши аграрии отлично справятся с поставленной задачей в оптимальные сроки. Также он подчеркнул, что округ имеет все необходимые ресурсы и опыт для проведения уборки подсолнечника качественно и быстро.