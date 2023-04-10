1955 год

В дождь по дорогам не ездить!

В 1955 году в районе всерьез решили заняться дорожным хозяйством. Завезли 346 кубометров камня и 600 кубометров песка, чтобы замостить дорогу с твердым покрытием на улице Советской в райцентре.

Для упорядочения движения на дорогах в районе установили указательные километровые столбы, а также знаки, запрещающие движение транспорта по центральной дороге в Добринке.

Дабы не наносить ущерб дорожному хозяйству, было запрещено ездить по профилированным (грейдированным грунтовым или с щебеночным покрытием — прим. ред.) дорогам на автомашинах, тракторах и подводах в сырую погоду, пользуясь в этом случае обочинами дорог, которые не должны запахиваться и засеваться в каждую сторону от бровки кювета на 12,5 метра.

Вот так выглядела в 1950-е годы в распутицу улица Садовая (ныне Октябрьская).

Кстати, в 1959 году в газету поступила жалоба от читателей: «На чуевской грейдерной дороге, пролегающей по Садовой улице (ныне Октябрьская — прим. ред.), всегда бывает большое движение.

Недавно рядом с грейдерной дорогой с северной стороны была дорога для гужевого транспорта и пешеходов. По ней же курсировали и тракторы. Это было правильно: не портилась проезжая часть автомобильной дороги и обеспечивалась безопасность для пешеходов.

Совсем иная картина здесь сейчас: и пешие, и конные, и автотранспортники вынуждены пользоваться одним грейдером. В распутицу пешеходу некуда посторониться от машины. Куда же делась былая, пролегающая рядом с грейдером дорога? Ее незаконно заняли домовладельцы, строения которых расположены вдоль чуевской грейдерной дороги.

Почему ни Добринский сельсовет, ни дорожный отдел райисполкома не пресекают факты самовольного захвата жителями территории улиц, по которым пролегают дороги? Безотлагательно необходимо восстановить пеше-конную дорогу у чуевского грейдера».

1973 год

По путевке за границу

Наиболее действенной формой укрепления дружбы молодежи братских стран компартия считала совместный отдых в международных лагерях, поездки советских юношей и девушек за рубеж.

Международный молодежный туризм был популярен и у тружеников Добринского района. Райком комсомола предлагал путевки в соцстраны: Югославию, ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Польшу. Стоили они недорого — 120-140 рублей.

1995 год

Рубль доллару не товарищ

В Добринке все вдруг стали интересоваться, где купить валюту. В нашем Сбербанке за прошлый год было продано 47 тысяч долларов, которые не обладают свойством обесцениваться так стремительно, как рубль. Инфляция-то достигает 20% в месяц. Главная причина — спад производства.

Выпуск промышленной продукции в районе в 1994 году по отношению к 1993-му сократился на 36%, спад в сельском хозяйстве — от 24% до 45%.

2002 год

В Добринке родилась Аргентина

Под влиянием зарубежных сериалов некоторые родители стали давать новорожденным необычные для нас имена. В Добринском загсе были зарегистрированы Аргентина, Аделина, Карина, Малена и Эвелина.

Но большинство пап и мам не мудрили с выбором имени для своих деток. В 2002 году в моде были такие: Артем, Андрей, Иван, Даниил, Дмитрий, Константин, Никита, Анастасия, Софья, Ирина, Екатерина.