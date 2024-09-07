В Добринке ведется масштабная реконструкция стадиона «Колос», для которого нынешний год стал юбилейным. Шестьдесят лет назад здесь забурлила спортивная жизнь. Начав свою историю в прошлом веке, нынешнее столетие для «Колоса» стало временем обновления, временем перемен.

Александр Ходыкин — самодеятельный артист, известный не только в Добринке, но и далеко за ее пределами. В 1964-м году он стал участником строительства нового стадиона в районном центре. Старая спортивная арена до того времени располагалась на лугу сзади ветлечебницы (ныне — станция по борьбе с болезнями животных). Поначалу развитие районного центра шло в южную сторону от железной дороги, за «железкой» находились военкомат, инкубатор, поликлиника. А также — центральный стадион. Когда наш поселок стал прирастать улицами в северном направлении, назрела необходимость искать место под новую спортивную арену. Тогдашний председатель районного ДСО «Урожай» Юрий Николашин присмотрел для этого дела пустырь в конце улицы Ленинской.

— Раньше этот участок использовался для общественных огородов, — вспоминает А. Ходыкин, — в основном добринцы выращивали здесь картошку. Потом для овощных наделов выделили другое место, а на неудобье начали пасти домашнюю живность. После того как власти приняли решение отдать земельный надел под спортивное сооружение, закипела работа.

Прежде всего, требовалось выровнять поверхность будущего футбольного поля. На призыв Ю. Николашина прийти и безвозмездно поработать на благо добринского спорта откликнулись старшеклассники райцентра, трудовая молодежь, представители общественности. Лопаты, носилки и молодой задор. Землю для засыпки неровностей доставляли вручную. Футбольные ворота сделали своими силами из гладких ошкуренных бревен нужного диаметра. За разметкой также дело не стало. Чуть позже появились беговой овал с грунтовыми дорожками и деревянные лавочки для болельщиков.

Металлическое ограждение, две трибуны, административное здание, асфальтированная дорога к стадиону и зеленые насаждения по всему периметру участка сделали его похожим на городскую арену, название которой долго придумывать не пришлось. Наш район — сельскохозяйственный, главное его богатство — хлеб. Вот так и появился стадион «Колос», реконструкция которого началась несколько недель назад.

Начальник отдела архитектуры и строительства Анна Ларина и глава Добринского сельского поселения Николай Чижов обсуждают с подрядчиками темпы работ по реконструкции стадиона.

Итак, что же будет собой представлять новый стадион? Прежде всего, здесь появится современное футбольное поле с искусственным газоном и беговой дорожкой с полиуретановым покрытием. Размер футбольной арены в разметке — 105 на 68 метров. Если учитывать бровки, то получится 109 на 72,38 метра.

С западной стороны поля появятся три группы трибун. Одна рассчитана на 250 посадочных мест, вторая — на 160, а третья (она будет с навесом) — на 90 мест. Сиденья пластиковые, каркас металлический с железобетонным фундаментом. Кроме этого, прилегающая территория прирастет несколькими спортплощадками. Для игры в мини-футбол и баскетбол предусмотрено место с искусственным покрытием размером 35 на 32 метра. Любителям игры в теннис и волейбол предоставят площадку с искусственным покрытием 38,2 на 20,5 метра.

Мощные приборы на мачтах освещения будут продлевать световой день не только над футбольным полем, но и над всем спортивным пространством.

Илья Какоткин — футбольный болельщик, живет в районном центре. Молодой человек на трибунах «Колоса» переживал за одноименный коллектив в матчах первенства Липецкой области, поддерживал команду ветеранов. Сейчас ездит в Паршиновку, где посещает поединки местного «Родника» с приезжими командами.

— Очень надеюсь, — сказал он, — что новый стадион станет местом притяжения для тех, кто любит здоровый образ жизни. Занятия по душе найдется каждому. И стар и млад станут здесь желанными гостями. И было бы неплохо, если на синтетическом покрытии мы увидели матчи с участием футбольной команды «Колос» из Добринки. Два коллектива от нашего района в чемпионате Липецкой области — отличный стимул для начинающих футболистов. Юным талантам будет на кого равняться и к чему стремиться. А для нас, болельщиков, вдвое увеличится градус переживаний.

В Добринке многие знают Александра Требунских. Он известен как энтузиаст спортивно-массового движения, постоянный участник различных соревнований. Спорт стал неотъемлемой частью его жизни. А футбол — любовью с первого взгляда. Несмотря на солидный для спортсмена возраст, до сих пор играет в футбол за команды ветеранов «Альтаир» и «Гелиос». Как представитель спортивной общественности района А. Требунских на разных властных уровнях активно продвигал вопрос реконструкции стадиона «Колос». Кому, как не ему, высказать свое мнение по данному вопросу.

— Наконец-то дождались, — с улыбкой сказал собеседник, — из окна моего дома отлично виден весь фронт работ. Судя по размаху строительства, преобразования будут значительными. Наш ветеранский коллектив «Альтаир» ждет-не дождется момента, чтобы предстать перед добринской публикой. На новой арене, я уверен, мы сможем показать еще более зрелищный и атакующий футбол, порадовать и себя, и болельшиков.

Обновленный стадион в Добринке согласно замыслу должен стать местом для массовых занятий физкультурой и спортом, а также проведения различных соревнований. Учитывая разнообразие спортивных площадок и общую масштабность проекта, стоит задуматься про более объемное название спортивного сооружения. Например — арена. При этом название «Колос» оставить как память…