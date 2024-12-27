В администрации Добринского района под председательством заместителя главы муниципалитета Галины Демидовой состоялось заседание межведомственной комиссии по охране труда, на котором были подведены итоги работы за истекший год.

Галина Михайловна и главный специалист-эксперт комиссии по охране труда районной администрации Ольга Васильевна Кикина проинформировали собравшихся о мероприятиях, которые были запланированы и реализованы в этом направлении.

В частности, были проведены 6 заседаний межведомственной комиссии по охране труда, где рассматривались вопросы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, состояния условий и охраны труда в организациях района. Комиссия по охране труда проводит в этом направлении мониторинг 235 организаций и предприятий Добринского района. Среди других мероприятий назывались конференции, круглые столы, выставки, которые проводились в течение года. Двадцать пять человек прошли обучение по вопросам охраны труда.

В конце заседания был утвержден план работы комиссии по охране труда на 2025 год. Приятным моментом стало награждение ответственных лиц за активное участие в организации мероприятий в рамках недель охраны труда-2024. Благодарственные письма администрации Добринского района получили библиотекари лицея №1 п. Добринка и школы с. Дубовое А.М. Климентова и Н.В. Доля, специалист по охране труда ООО «ЗРМК Добринский» С.Н. Подхалюзин, бухгалтер ООО «Добринский хлебозавод» М.Н. Максимова, тьютор, а также педагог-организатор гимназии села Ольговка Е.В. Алисова и Н.А. Дроздова и заместитель директора по воспитательной работе Дубовской школы Т.И. Пригородова.