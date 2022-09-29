Александр ПАСЫНКОВ, глава администрации Добринского района:

«21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале частичной мобилизации. Такое решение принято для защиты страны, ее суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения безопасности россиян.

Согласно приказу военного комиссара Липецкой области (его текст публикуется в нынешнем выпуске «Добринских вестей», на сайте мы публикуем его ниже этого обращения) мобилизационные мероприятия проходят в нашем регионе. Первые группы мобилизованных, в том числе и добринцы, уже отправлены в распределительные центры. Руководство области поддерживает постоянную связь с частями, где находятся наши ребята. Им уже доставлен гуманитарный груз с одеждой, продуктами и средствами гигиены, который липчане собрали буквально за сутки. И это не разовая акция. Нашим защитникам и их семьям постоянно будет оказываться всяческая помощь и поддержка.

Пункты сбора помощи мобилизованным землякам открыты во всех сельских поселениях Добринского района. Организуют их и образовательные учреждения. Все желающие могут принять участие в формировании гуманитарного груза для наших ребят. Первый из них мы отправим им уже в конце этой недели.

Когда над Родиной сгущаются тучи, известные слова «народ и армия — едины» приобретают особый смысл. Напомню, что с первых дней проведения на Украине специальной военной операции наши земляки воюют с оружием в руках с неонацистами, показывая при этом пример мужества и отваги. А неравнодушные добринцы регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям и защитникам Донбасса.

В трудное и ответственное время россияне всегда сплачиваются воедино, чтобы победить зло. Вот и сейчас от каждого из нас требуется выдержка и понимание ответственности за судьбу Родины, будущее страны и наших детей. Вместе мы обязательно победим!».

ПРИКАЗ

ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2022 г. № 187

г. Липецк

Об объявлении мобилизации на территории Липецкой области

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647, с 09 часов 00 мин. 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация на территории Липецкой области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и указаний начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Липецкой области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Липецкой области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военные комиссариаты муниципальных образований Липецкой области по месту пребывания. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, выезд за пределы района (города) временно запретить. Призываемые в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в повестках. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную и подъёмно-транспортную и другую технику в сроки и пункты, согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области или препятствующие своевременной явке граждан по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации. Ответственность за доведение настоящего приказа до организаций и граждан возложить на военных комиссаров муниципальных образований Липецкой области. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, довести до граждан, пребывающих в запасе на территории Липецкой области.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

подполковник В. Герасименко.

ПРИКАЗ

ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2022 г. №193

г. Липецк

О внесении изменений в приказ военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года №187 «Об объявлении мобилизации на территории Липецкой области»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 3 приказа военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года № 187 о временном запрете выезда за пределы района (города) офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, отменить. Пункт 6 приказа военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года № 187 о доставке исправной автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной и другой техники руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, отменить. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. Настоящий приказ объявить и разъяснить в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, донести до граждан, пребывающих в запасе на территории Липецкой области.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

подполковник В. Герасименко.