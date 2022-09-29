Александр ПАСЫНКОВ, глава администрации Добринского района:
«21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале частичной мобилизации. Такое решение принято для защиты страны, ее суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечения безопасности россиян.
Согласно приказу военного комиссара Липецкой области (его текст публикуется в нынешнем выпуске «Добринских вестей», на сайте мы публикуем его ниже этого обращения) мобилизационные мероприятия проходят в нашем регионе. Первые группы мобилизованных, в том числе и добринцы, уже отправлены в распределительные центры. Руководство области поддерживает постоянную связь с частями, где находятся наши ребята. Им уже доставлен гуманитарный груз с одеждой, продуктами и средствами гигиены, который липчане собрали буквально за сутки. И это не разовая акция. Нашим защитникам и их семьям постоянно будет оказываться всяческая помощь и поддержка.
Пункты сбора помощи мобилизованным землякам открыты во всех сельских поселениях Добринского района. Организуют их и образовательные учреждения. Все желающие могут принять участие в формировании гуманитарного груза для наших ребят. Первый из них мы отправим им уже в конце этой недели.
Когда над Родиной сгущаются тучи, известные слова «народ и армия — едины» приобретают особый смысл. Напомню, что с первых дней проведения на Украине специальной военной операции наши земляки воюют с оружием в руках с неонацистами, показывая при этом пример мужества и отваги. А неравнодушные добринцы регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям и защитникам Донбасса.
В трудное и ответственное время россияне всегда сплачиваются воедино, чтобы победить зло. Вот и сейчас от каждого из нас требуется выдержка и понимание ответственности за судьбу Родины, будущее страны и наших детей. Вместе мы обязательно победим!».
ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
21 сентября 2022 г. № 187
г. Липецк
Об объявлении мобилизации на территории Липецкой области
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647, с 09 часов 00 мин. 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация на территории Липецкой области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и указаний начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Липецкой области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.
- Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Липецкой области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военные комиссариаты муниципальных образований Липецкой области по месту пребывания.
- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, выезд за пределы района (города) временно запретить.
- Призываемые в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.
- Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в повестках.
- Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную и подъёмно-транспортную и другую технику в сроки и пункты, согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области.
- Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки технику по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области или препятствующие своевременной явке граждан по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации.
- Ответственность за доведение настоящего приказа до организаций и граждан возложить на военных комиссаров муниципальных образований Липецкой области.
- Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
- Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, довести до граждан, пребывающих в запасе на территории Липецкой области.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
подполковник В. Герасименко.
ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КОМИССАРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
27 сентября 2022 г. №193
г. Липецк
О внесении изменений в приказ военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года №187 «Об объявлении мобилизации на территории Липецкой области»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
- Пункт 3 приказа военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года № 187 о временном запрете выезда за пределы района (города) офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, отменить.
- Пункт 6 приказа военного комиссара Липецкой области от 21 сентября 2022 года № 187 о доставке исправной автомобильной, дорожно-строительной и подъемно-транспортной и другой техники руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам транспортных средств в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований Липецкой области, отменить.
- Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
- Настоящий приказ объявить и разъяснить в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, донести до граждан, пребывающих в запасе на территории Липецкой области.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
подполковник В. Герасименко.