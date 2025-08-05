“Время выбрало нас”

Владимир Васильевич Машталер — руководитель районной общественной организации по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей.

Он — уроженец станции Хворостянка. В 19 лет, после окончания училища, призван на службу в армию. Пройдя в течение полугода учебную армейскую часть, в январе 1980 года был отправлен служить в Афганистан. Домой вернулся в декабре 1981 года.

Десять лет тому назад возглавил созданную в районе организацию, объединившую в своих рядах воинов-афганцев, а также участников конфликтов на территории Чечни 1994-1996/1999-2009 годов. Сейчас членами этой организации становятся и бойцы, участвовавшие в специальной военной операции.

Какую роль играет эта общественная организация в жизни нашего района? Чем она занимается?

Об этом — наш разговор с В.В. Машталером.

— Владимир Васильевич, десять лет существует возглавляемая Вами организация. Что способствовало ее созданию?

— Всё началось с появления в конце восьмидесятых — начале девяностых годов общероссийских общественных организаций ветеранов войны в Афганистане. Тогда объединились группы энтузиастов, неравнодушных к проблемам и нуждам воинов-интернационалистов. Важнейшими направлениями их деятельности стали помощь ветеранам и инвалидам, семьям погибших, патриотическая работа с молодежью, увековечение памяти погибших при выполнении воинского долга.

— Но наша районная организация появилась значительно позже…

— И несмотря на это, все предшествовавшие годы мы, воины-афганцы, поддерживали отношения между собой, обязательно встречались. В день вывода советских войск из Афганистана непременно приезжали к местам захоронений наших земляков, погибших при выполнении интернационального долга, возлагали цветы, поминали боевых товарищей.

А в июле 2015 года зарегистрировали свою районную общественную организацию.

— Тогда, на заре создания вашего сообщества, вы объединили порядка 120 воинов-афганцев. Но это было десять лет тому назад…

— Сейчас нас, афганцев, значительно меньше. Ведь после вывода советских войск из Афганистана прошло более 35 лет. Некоторых боевых товарищей мы уже похоронили. Царствие им Небесное. Но к нам присоединились ребята, принимавшие участие в двух чеченских контртеррористических кампаниях, а теперь бойцы специальной военной операции. Сейчас в нашей организации 82 человека.

— Какой деятельностью вы занимаетесь?

— Мы действуем в соответствии с принятым уставом, а он определяет прежде всего такие направления, как всесторонняя помощь и поддержка тех, кто воевал, получил ранения. При наличии средств приобретаем лекарства, средства реабилитации для них.

Нас поныне связывают теплые отношения с родственниками погибших товарищей. Раньше и родителей их посещали, пока те были живы. Стараемся оказывать благотворительную помощь в экстренных случаях (если есть такая возможность).

Мы обязательно бываем на могилах своих ушедших друзей.

В память о погибших воинах установили мемориальные доски. Раньше других они появились на малой родине воинов-афганцев братьев Валерия и Василия Тихонравовых, Александра Карелина, Александра Глотова, а также участника

контртеррористической операции в Чечне Дмитрия Ворошилина.

— А на какие средства вы осуществляете свою деятельность?

— Исключительно на благотворительные пожертвования. У нас открыт специальный счет для этого. Мы выражаем искреннюю благодарность нашему давнему спонсору — Добринскому сахарному заводу в лице его генерального директора Владимира Ромеовича Арустамова, фермеру Владимиру Николаевичу Малыхину, всем неравнодушным добринцам, направляющим денежные средства на наш счет. Сейчас все поступающие деньги мы тратим на приобретение гуманитарной помощи для добринских ребят, задействованных в специальной военной операции.

Не могу не сказать еще об одном нашем земляке — Станиславе Ивановиче Жигулине, полковнике пограничных войск, участнике боевых действий в Афганистане. Родился и вырос в Добринке, сейчас живет в Москве. Он неоднократно привлекал спонсоров, которые оплачивали дорогостоящие средства реабилитации для наших инвалидов. Благодаря участию этих великодушных людей были приобретены коляска с электроприводом и многофункциональная кровать. Это неоценимая помощь!

Мы и спортивные соревнования проводим, используя средства с этого счета.

— Воины-афганцы по-прежнему в хорошей спортивной форме?

— Конечно, годы берут свое. А у некоторых моих боевых соратников сказываются и полученные ранения. Но мы с удовольствием принимаем участие в тех соревнованиях, которые нам под силу. К примеру, всегда многолюдно на поединках стрелков. И совместные со школьниками спортивные мероприятия проводим.

— Я знаю, что члены вашей общественной организации тесно сотрудничают со школами.

— Взаимодействие с подростками — еще одно важное направление в нашей работе по патриотическому воспитанию молодежи. С первых дней своего существования как организации мы установили дружеские отношения практически со всеми школами района: вместе с ребятами ухаживаем за могилами погибших воинов, проводим дни памяти в местах их захоронения. Когда были живы родители погибших в Афгане наших ребят, девочки и мальчики местных школ оказывали им посильную помощь, взяв шефство над этими семьями.

И я сам, и мои боевые товарищи — частые гости на различных школьных мероприятиях. Практически во всех школах побывали. Наиболее тесные отношения сложились с ребятами Пушкинской школы и гимназии с. Ольговка, где мы помогли детям открыть уголки боевой славы в память об Александре Карелине и братьях Тихонравовых. Подружились и с членами клуба «Наследие» лицея №1 п. Добринка.

Ребята встречают нас очень тепло, с интересом общаются с бывшими воинами-афганцами, стремятся как можно больше узнать «из первых рук», как говорится, о грозных событиях тех лет. Такие встречи не оставляют равнодушными ни нас, бывших солдат, ни подростков.

Здесь, в Плавице, для ребят была открыта секция вольной борьбы. Вел ее педагог дополнительного образования районной спортивной школы Игорь Андреевич Дмитренко. На базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса проводили многолюдные соревнования, посвященные памяти погибших наших земляков — участников боевых действий. Приглашали юных спортсменов из Усмани, Грязей, Тамбовской области. По десять команд собирались вместе. Это были незабываемые праздники, которые сплачивают взрослых и детей, позволяют лучше понимать друг друга. Правда, сейчас эта работа приостановлена: И.А. Дмитренко добровольцем ушел на СВО.

Фото из школьного архива. Владимир Васильевич Машталер и военный волонтер Алексей Атисков привезли на встречу с пушкинскими юнармейцами памятную реликвию: флаг Добринского района, который «ездит» за «ленточку» вместе с волонтерами, доставляющими гуманитарный груз нашим боевым землякам. На флаге — подписи, оставленные добринскими участниками СВО во время таких поездок.

— Каждому понятно, что общественная работа имеет свои особенности. Вся деятельность организации строится на добровольном участии каждого его члена. У Вас много помощников, единомышленников?

— Мне грех жаловаться. Во-первых, постоянно чувствую поддержку районной администрации. С каким бы вопросом ни обратился я к главе Александру Николаевичу Пасынкову или его заму Олегу Николаевичу Малыхину — всегда получу понимание и содействие.

А что касается моих друзей-афганцев — это вообще особая категория людей. Да и ребята, которые прошли Чеченскую войну, побывали на спецоперации, а теперь стали членами нашей организации, — самые надежные и ответственным парни. Я в этом убедился. На них можно положиться и им можно доверить любое ответственное дело. Никогда меня не подводили. В любой ситуации чувствую плечо своих друзей Сергея Алексеевича Зайцева (добринского парня, проживающего сейчас в Липецке, но всегда приезжающего на все наши крупные мероприятия), Алексея Васильевича Макаренкова (внучатого племянника легендарного Макаренкова, чье имя носит сейчас гимназия), Александра Георгиевича Дубровина, Игоря Ивановича Зимина. Моими надежными помощниками стали более молодые ребята — участник боев в Чечне Сергей Демихов, прошедший СВО Олег Чикалов, военный волонтер Алексей Атисков, добринские казаки вместе со своим атаманом Владимиром Смольяниновым.

Боевое братство настолько сплачивает людей, что и по прошествии многих десятилетий мы дружим, общаемся, часто встречаемся, хотя между нами — десятки и даже сотни километров.

Узы, связывающие нас, невозможно разорвать. Вот и мои боевые друзья, с которыми свели афганские военные пути-дороги, — обязательные гости почти на всех торжествах, организуемых нашей общественной организацией. Из поселка Матырский на протяжении 15 (!) лет приезжает непоколебимый и несгибаемый боец воздушно-десантных войск Сергей Николаевич Шиков, из Грязей — Евгений Николаевич Казанцев, из Липецка — Александр Васильевич Поликанин и Александр Алексеевич Морозов.

И мы посещаем боевых друзей, проживающих за пределами Добринского района, с которыми навсегда связал Афган. К примеру, совсем недавно, 15 июня, наша добринская делегация участвовала в мероприятиях, посвященных началу вывода войск из Афганистана, организованных в Ельце.

У нас крепкая мужская дружба. Помню и погибшего моего боевого друга Сергея Арнаутова из пос. Плеханово. Каждый год 10 июня, в день его гибели, я обязательно посещаю место его захоронения, чтобы почтить память товарища и сказать ему Царствие Небесное…

— Афганистан — это Ваша непроходящая боль?

— Ту войну невозможно забыть. Она болит незаживающей раной. Но вместе с тем, только там, на земле далекого Афганистана, я в полной мере понял, какой бывает настоящая мужская дружба, как крепко и искренне мы любим свою Родину — большую и малую, как многое значат для русского человека понятия доблести, чести, веры. Так случилось, что тогда время выбрало нас. И мы достойно прошли дорогами войны, до конца исполнив свой воинский долг.