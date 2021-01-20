Все 32 новых автобуса марки ЛиАЗ работают на липецких маршрутах, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

14 современных автобусов можно встретить на маршруте №8, 12 – на маршруте №30, еще 6 – на маршруте №2Т. Как известно, все они подходят для проезда маломобильных граждан – автобусы низкопольные, оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.

– Для меня, как для мамы, это очень удобно, проезд в общественном транспорте с детской коляской стал намного комфортнее, не нужно просить о помощи пассажиров и «затаскивать» ее в салон, – делится впечатлениями жительница микрорайона «Университетский» Мария Кузнецова.

Помимо этого, все 32 ЛиАЗа работают на компримированном природном газе, который относится к наиболее экологичным видам топлива и соответствует стандарту «Евро-5»/«Евро-6». Так, автобусы на КПГ выбрасывают в атмосферу в 2 раза меньше оксидов азота, в 10 раз меньше угарного газа и в 3 раза меньше других оксидов углерода, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

Напомним, закупка новых автобусов стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году по инициативе Министерства транспорта РФ в его рамках начала действовать подпрограмма по обновлению пассажирского транспорта. Теперь перевозчики могут получить федеральную поддержку с применением механизма льготного лизинга на приобретение транспортных средств — с 60% скидкой. В прошлом году заявки на участие в подпрограмме подали более 60 субъектов России. По результатам конкурсной оценки отобрали 12 регионов, Липецкая область попала в их число. Цена контракта с учётом скидки составила порядка 260 миллионов рублей.