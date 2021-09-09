В 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» было запланировано создание 33 объектов благоустройства во всех районах Липецкой области.

По оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, работы выполнены по 19 проектам в Воловском, Грязинском, Данковском, Добровском, Добринском, Елецком, Краснинском, Лев-Толстовском, Тербунском, Хлевенском, Усманском и Чаплыгинском районах. Там обустроены детские игровые и спортивные площадки, места для досуга и отдыха, созданы тротуарные дорожки и места для хранения ТБО.

Кроме того, Липецкой области по данному мероприятию из резервного фонда Правительства РФ выделены федеральные средства еще на 12 проектов, которые будут реализованы до конца текущего года. «В области уделяется большое внимание развитию сельских территорий, – отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В селах возводятся новые школы, детские сады, спортивные и игровые площадки, благоустраиваются территории. Жить на селе становится очень комфортно».