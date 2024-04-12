Сайты всех 533 образовательных организаций Липецкой области теперь функционируют на новой платформе «Госвеб», созданной на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)». Отличить сайты «Госвеба» от других легко: в доменном имени указано gosuslugi.ru.

Они целиком соответствуют требованиям информационной безопасности. Их отличают единый дизайн и понятная навигация, унифицированные формы обращений и функция техподдержки. Доступна версия для слабовидящих. В числе прочих преимуществ – бесплатное обучение администраторов сайтов в режиме одного окна, надёжная защита персональных данных, соответствие нормативно-правовым актам.

Переход на новые сайты реализуется в соответствии с соглашением, подписанным с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2023 году в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика». Мероприятия по переводу сайтов учреждений на «Госвеб» в Липецкой области осуществляются согласно разработанной «дорожной карте». На очереди областные учреждения здравоохранения. Сотрудники уже обучились работе на новой платформе.

«Уже не первый год в регионе реализуется цифровая трансформация, направленная на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, упрощение межведомственного взаимодействия и предоставления социально значимых услуг в электронном виде. Работа ведется планомерно, ее результат виден. Более того, по многим показателям Липецкая область заметно опережает другие субъекты страны и является примером», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.