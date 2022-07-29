Липецкая область направит дополнительно 140 миллионов рублей на охрану образовательных учреждений в 12 муниципалитетах с нового учебного года. Как пояснили в региональном управлении образования и науки, охраной будут обеспечены все образовательные учреждения с первой по третью категории.

«Обеспечению охраны образовательных учреждений должно быть уделено особое внимание. Речь идёт о безопасности наших детей, и здесь крайне важны все аспекты – от материальной базы до контроля качества работы профильных сотрудников», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях установлены тревожные кнопки с выводом на пульт вневедомственной охраны. Приняты меры по недопуску посторонних лиц в здания, обновлены наглядные пособия и схемы эвакуации. Все образовательные учреждения Липецкой области в соответствии с категорией опасности оснащены металлоискателями и вневедомственной охраной, бесперебойной телефонной связью и интернетом. Организовано взаимодействие образовательных организаций с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

К началу нового учебного года в 91 учреждении образования города Липецка должна пройти реновация систем экстренного оповещения и управления эвакуацией. Планируется установка видеокамер, оборудование помещений для охраны на первом этаже. На нескольких территориях, где расположены общеобразовательные учреждения, должны появиться оборудованные КПП. Кроме этого, в зданиях появится система контроля и управления доступом. Также в Ельце планируют оборудовать помещения для охраны, КПП при входе на прилегающую территорию нескольких зданий.

Для безопасности и антитеррористической защищённости ведётся дооснащение объектов образования инженерно-техническими средствами: системами экстренного голосового оповещения, металлодетекторами, системами контроля управления доступом, актуализируются паспорта безопасности.

В Липецкой области работают более 600 образовательных учреждений, в которых обучаются более 200 тысяч детей.