Почетный знак за материнство

В правительстве Липецкой области прошла торжественная церемония вручения почетных знаков «Слава матери» представительницам региона. Эта награда и денежная премия вручается ежегодно женщинам за достойное воспитание детей.

Всех женщин поздравил первый вице-губернатор региона Александр Рябченко и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. Среди награжденных была и жительница Добринского района Нина Николаевна Зверева со станции Хворостянка. Фамилия Зверевых известна не только в Добринском районе, но и далеко за его пределами. Нина Николаевна с 1983 года и по настоящее время работает в Доме культуры станции Хворостянка. Семейный ансамбль Зверевых и коллектив «Приволье» — постоянные участники различных районных и областных культурных конкурсов и мероприятий. Нина Николаевна имеет множество наград и званий. За свой труд отмечена почетной грамотой Министерства культуры СССР и Центрального комитета профсоюза работников культуры «За многолетнюю плодотворную работу по культурному обслуживанию населения», нагрудным знаком «За достижения в культуре», удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный работник культуры РФ».

Вместе с супругом Анатолием Павловичем воспитали дочерей Елену и Татьяну.

На приеме у главы района

В администрации Добринского района поздравления от его главы принимали 17 мам из всех сельских поселений.

— Стало доброй традицией отмечать этот праздник, — сказал в приветственном слове Александр Пасынков, — целью которого является укрепление семейных ценностей. Мы его отмечаем с 1998 года, то есть уже четверть века. Я желаю вам крепкой любви и здоровья, семейного покоя, чтобы вы гордились достижениями своих детей.

Виновницы торжества получили благодарности за большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей, а также ценные подарки. Среди награжденных были Евдокия Соколова, Инна Тихонравова, Татьяна Жаворонкова, Евгения Родина, Надежда Демина, Людмила Резова, Клавдия Анохина, Ирина Рах, Ольга Кудряшова, Ираида Соколова, Нина Комарова, Наталия Черникова, Елена Дзукаева, Елена Жарикова, Людмила Искандарова, Елена Горелова и Вера Коновалова.

Мамам-водителям вручили цветы

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Добринскому району не остались в стороне от празднования Дня матери. По словам начальника ОГИБДД, майора полиции Александра Ногтева, в честь праздника была проведена специальная профилактическая акция для поддержания традиций бережного отношения к материнству и закрепления семейных ценностей. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД останавливали транспортные средства под управлением водителей-матерей для поздравления с этим значимым и теплым семейным праздником. Заодно напоминали им об основных принципах безопасного дорожного движения, о правилах перевозки детей и использовании детских удерживающих устройств.

В честь праздника — концерт

Праздничный концерт в честь Дня матери стал своеобразным апогеем мероприятий, посвященных прекрасным женщинам района. Со сцены звучало немало поздравлений в адрес мам. Самодеятельные артисты РДК дарили им праздничное настроение. Выступали скрипачи, трубачи, певцы, танцевальные коллективы.