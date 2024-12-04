Ответ России на атаки дальнобойным оружием по её территории неизбежен

В последние недели напряженность между Россией и Украиной значительно возросла, особенно после атак украинских ВСУ с использованием дальнобойных ракет ATACMS по объектам в Курской области. Согласно информации Минобороны, 23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, в то время как 25 ноября была атакована аэродром Курск-Восточный восемью ракетами. Российские системы ПВО отразили часть атак, сбив семь из восьми ракет во время последнего удара. Удары были документально подтверждены после обследования мест поражения.

Ранее информация о разрешении США и Великобритании на использование украинскими силами ATACMS для ударов по российской территории появилась в западных СМИ. Президент США Джо Байден санкционировал это решение, что было подтверждено высокопоставленными чиновниками. Это привело к эскалации конфликта и увеличению вовлеченности Запада в войну.

В Минобороны России сообщили о подготовке ответных мер.

Ответные меры России

В ответ на эти события Владимир Путин заявил о проведении удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске с использованием экспериментальной баллистической ракеты «Орешник». Президент Владимир Путин также отметил, что применение ракет ATACMS украинской стороной является прямым следствием поддержки Запада и НАТО, назвав применение «Орешника» ответом на действия Запада. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что эскалация конфликта со стороны Украины приведёт к продолжению адекватного ответа со стороны России, и выразил уверенность в том, что наша страна примет меры против всех, кто несет ответственность за удары по ее территории.

Мнения экспертов

Военные эксперты предполагают, что ответные действия России могут включать массированные удары по ключевым военным объектам на Украине, включая логистику и энергетическую инфраструктуру. Некоторые из них считают, что использование новых ракетных систем, таких как «Орешник», может стать частью стратегии России по демонстрации силы. Другие предполагают, что ответные действия могут включать массированные удары по военным объектам Украины с использованием различных типов ракет. При этом они сходятся в том, что ответ будет масштабным и неожиданным.